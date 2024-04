Zimone, tre giorni per la raccolta straordinaria di ingombranti: ecco cosa si può buttare

Novità sul fronte dei rifiuti nel comune di Zimone. Da giovedì 4 a sabato 6 aprile saranno a disposizione della popolazione tre cassoni per la raccolta straordinaria di materiale ingombrante. Si potrà portare: ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, batterie e pneumatici senza cerchioni. Non saranno accettati scarti come bombole del gas, sanitari in ceramica e materiale edilizio.

La raccolta avrà luogo dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 con la presenza di personale autorizzato dal Comune. Inoltre, come sottolinea il primo cittadino, per conferire il materiale nell'area ecologica è necessario essere in regola con il pagamento delle rate della tassa rifiuti. In caso contrario, non sarà possibile accedere. Il prossimo appuntamento è in programma per la fine del mese di luglio.