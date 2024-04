Grande giornata oggi a Oropa con la Festa Diocesana dei Bambini e dei Ragazzi, FOTO

In 1180 tra ragazzi e animatori, hanno raggiunto Oropa oggi martedì 2 aprile per la grande giornata della Festa Diocesana dei Bambini e dei Ragazzi con il Vescovo, con grande soddisfazione degli organizzatori. "Visto il tempo dei giorni scorsi non ci aspettavamo tutte queste persone e siamo lieti di poter festeggiare tutti assieme. Sarà una grande giornata", questo il commento di Don Luca Bertarelli.

I primi gruppi sono arrivati intorno alle 9, è seguita la preghiera con il vescovo Roberto Farinella, ora è previsto il pranzo.

La giornata proseguirà con i giochi e la premiazione finale.