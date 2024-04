Giornata Diocesana: a Oropa oltre mille ragazzi FOTO e VIDEO

Oggi, martedì 2 aprile, è un giorno di grande festa per Oropa e per tutte le parrocchie del Biellese: oltre mille bambini e ragazzi si sono riuniti per il consueto appuntamento. Ogni anno, nel martedì successivo alla Santa Pasqua, sono centinaia i ragazzi che si ritrovano in un momento di convivialità, ricco di significato. Questa mattina al ritrovo nel piazzale di fronte alla Basilica Antica, sono seguiti i canti, momenti di preghiera e intrattenimento, diffondendo la conoscenza dei simboli pasquali: dalla cultura alla religione, dalla storia all’attualità. Presente il Vescovo Roberto Farinella che, a seguito delle scene teatralizzate, ha presieduto la messa con la collaborazione di numerosi giovani, per la celebrazione. La giornata assolata e la temperatura mite hanno decretato il successo della splendida iniziativa.

“Per noi è una ricorrenza immancabile – racconta un gruppo di amici – ogni anno ci troviamo in compagnia dei nostri amici, per condividere un momento delle vacanze pasquali. Nel pomeriggio ci divertiamo a sfidarci ai giochi organizzati dagli altri oratori”. Dopo il pranzo, infatti, la giornata prosegue alla Basilica Superiore con giochi e stand dedicati… Chi saranno i vincitori di quest’anno?