Sella Sgr si aggiudica il premio “European Funds Trophy 2024”

In foto Mario Romano, Ceo di Sella Sgr

Sella Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Sella, si è aggiudicata lo “European Funds Trophy 2024” come “migliore società di gestione italiana” nella categoria 8-15 fondi per i risultati conseguiti negli anni 2020-2023 in Italia.

“Siamo molto soddisfatti di questo importante riconoscimento che testimonia l'impegno e la professionalità di tutto il nostro team – afferma Mario Romano, Ceo di Sella Sgr –. È inoltre una conferma della qualità che nel complesso esprime la nostra offerta, anche sul lungo periodo. Il nostro obiettivo è infatti sempre quello di offrire soluzioni di investimento innovative, trasparenti e sostenibili e questo premio dimostra che stiamo andando nella giusta direzione, motivandoci sempre più a proporre soluzioni orientate ai risultati che creano valore per i nostri clienti”.

Il riconoscimento a Sella Sgr è stato consegnato nel corso di una cerimonia di premiazione svoltasi a Parigi presso l’Automobile Club de France. Promosso da Fundclass, società indipendente di analisi quantitativa, e da alcune tra le maggiori testate d’Europa, tra cui La Stampa, El Pais, Le Monde, LCI e Allnews, il premio tiene conto dell’andamento dei fondi per ciascun trimestre degli ultimi quattro anni. Sella Sgr si è aggiudicata anche il Diaman Awards 2024 nella categoria “Miglior Fondo Pensione”.

A Eurorisparmio, il fondo pensione di Sella Sgr, è stato assegnato il primo premio durante una cerimonia che ha avuto luogo a Lazise sul Lago di Garda “grazie alla sua gamma diversificata di comparti di investimento e al suo solido track record di performance, con un forte impegno verso l'ESG”.