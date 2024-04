Nella serata di ieri, 1 aprile, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono intervenuti sulla Provinciale 9, poco prima del comune di Cravagliana, per il cedimento di una parte della sede stradale.

All’arrivo sul posto la squadra si è adoperata alla messa in sicurezza della zona interessata. Il traffico è al momento interdetto. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale della Provincia, in azione per la riapertura della strada.