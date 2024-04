Nei giorni scorsi è andata in scena a Salussola la lotteria benefica di Pasqua. Per l'occasione, sono stati raccolti 310 euro “che andranno – spiega don Lodovico De Bernardi - per le spese ordinarie di manutenzione della chiesa di Salussola Monte”. In foto, la vincitrice del primo premio assieme al parroco.