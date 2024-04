A Brusnengo si festeggia la Pasquetta con gli Alpini

Giornata di Pasquetta trascorsa in compagnia con gli Alpini del gruppo di Brusnengo e Curino.

Proprio le penne nere hanno affidato ai social il loro pensiero sul momento: “Non è stata la solita Pasquetta Alpina a Brusnengo ma abbiamo fatto del nostro meglio per continuare una lunga tradizione oramai pluridecennale. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ai nostri fedelissimi e a chi per la prima volta ha collaborato. Che sia il primo passo di un lungo cammino per continuare a scrivere nuove pagine di storia del nostro piccolo ma stupendo paese”.