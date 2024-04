Biella, l’assessorato alle Politiche Sociali propone un tour a Comacchio e Ferrara

Il viaggio si svolgerà il 13 e 14 aprile

L’assessorato alle Politiche Sociali della Città di Biella, nell’ottica di sostenere il benessere e la socializzazione nella terza età, propone il 13 e 14 aprile 2024, con l'organizzazione di Travel Group Alberghi Srl, un “Tour primaverile a Comacchio, con minicrociera sul delta del Po e Ferrara”.

Comacchio, detta anche “la “piccola Venezia”, è una antica città lagunare sul delta del fiume Po costruita su 13 piccole isole; che incanta ed è dotata di una vitalità che trova linfa nel rispetto della propria storia e dell’ambiente che la circonda. Ferrara: antica capitale del Ducato Estense, è tappa imperdibile per tutti coloro che amano l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina.

Programma di viaggio

• Partenza alle ore 5.00 circa da Biella con 2 punti di carico

• Trasferimento in bus G.T. dotato dei più moderni comfort a seguito del gruppo per tutta la durata tour

• Arrivo a Comacchio e visita guidata (auricolari inclusi)

• Pranzo in ristorante bevande incluse

• Alle ore 15 il gruppo prenderà il battello per una minicrociera nelle valli di Comacchio. accompagnati da una guida ambientale, si naviga nell’antico alveo del fiume Po, costeggiando le ex saline di Comacchio. Sosta ai vecchi casoni di pesca dove la guida illustra i metodi di pesca, le antiche tradizioni, gli usi e costumi delle genti di Comacchio. Al termine rientro a Comacchio e tempo libero.

• Trasferimento in hotel e sistemazione in camera doppie/matrimoniali o singole* (*con supplemento), cena con bevande incluse e pernottamento.

2° giorno

• Prima colazione e partenza per la visita di Ferrara con la guida (auricolari compresi) “Ferrara è da

vivere passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento)

• Pranzo in ristorante bevande incluse

• Tempo libero

• Nel pomeriggio partenza per il rientro

La quota di partecipazione è di 260,00 euro a persona con minimo 35 partecipanti; di 245,00 euro a persona con minimo 45 partecipanti. Supplemento singola 30 euro.

Le iscrizioni saranno aperte giovedì 4 aprile, dalle ore 9.00 alle 12,00 presso i Servizi Sociali in via Tripoli, 48 (piano terra). Iscrizioni riservate ai cittadini di età pari o superiore a 60 nel limite dei posti disponibili.