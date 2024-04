A Masserano arriva un corso per imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aree in caso di arresto cardiaco o ostruzione da corpo estraneo delle vie aree nel lattante e nel bambino.

È l'iniziativa messa in campo dalla Croce Rossa di Cossato, in collaborazione con i Genitori Sempre Masserano che cresce. L'appuntamento è per venerdì 5 aprile, dalle 20 alle 23, presso il Teatro Comunale di via Roma 211.