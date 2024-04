“Torna il lavoro: Governo e Regione in campo”: a Biella conferenza stampa di Fratelli d’Italia con il ministro Calderone

“Torna il lavoro: Governo e Regione in campo” : è questo il titolo della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia a Biella e che vedrà come ospite Marina Calderone, ministro del Lavoro del Governo Meloni.

L’appuntamento è fissato per le 14.45 presso l’Agorà Palace Hotel (via Lamarmora 13A). Il ministro Calderone, insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e all’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, analizzerà gli ottimi risultati delle politiche attive per il lavoro portate avanti dal Governo Meloni e gli sviluppi futuri in Italia e in Piemonte.

“La presenza del ministro Calderone a Biella è una straordinaria occasione per ribadire un concetto evidente: per anni ci è stata raccontata la brutta favola di un'Italia che non ce la fa, da cui scappare o da cui prendere sussidi. Così non è. È bastato un anno di buongoverno nazionale e cinque anni di governo in Piemonte per ribaltare il paradigma e ce lo confermano anche i recenti dati: è tornato l'orgoglio, è tornata la voglia di fare, di mettersi in gioco, di partecipare alla crescita del Made in Italy” afferma Elena Chiorino.

Prosegue Elena Chiorino: “Siamo qui per dire che è ora di continuare a crescere, tanto in Italia quanto in Piemonte e a Biella. Avanti così: con misure di buonsenso che Fratelli d’Italia mette in campo per la Nazione e per i cittadini”. Chiosa Delmastro: “Il buon lavoro del Governo è un dato inequivocabile: oltre mezzo milione di occupati in più, la maggior parte dei quali con contratti a tempo indeterminato, la crescita del potere di acquisto grazie al taglio al cuneo fiscale, la borsa che cresce e lo spread indicano che la strada intrapresa è quella giusta. L’Italia non può vivere di sussidi, ma di crescita, di lavoro e di occupazione. Abbiamo liberato le energie delle nostre imprese, sostenuto la crescita, difeso l’occupazione, rafforzato i salari e l’Italia migliore si è messa in moto.”

“E’ significativo avere a Biella un ministro per il lavoro. Sono orgoglioso del fatto che possa accorgersi, girando per il territorio, lo straordinario know how degli imprenditori e dei lavoratori biellesi” dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia.