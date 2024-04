Elezioni comunali, a Callabiana Andrea Gibello torna dopo 15 anni: “Mi ricandido a sindaco”

A 15 anni dall'ultimo mandato, Andrea Gibello torna con una sua lista e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali a Callabiana.

Gibello aveva iniziato la sua esperienza amministrativa prima come consigliere comunale per 5 anni, poi come vicesindaco per un altro quinquennio e, infine, come primo cittadino per due lustri fino al 2009.

“Nei prossimi giorni verrà definito il nome della lista, così come i suoi membri e il programma elettorale – sottolinea Gibello ai nostri taccuini – Le priorità? Viabilità, turismo e una maggior cura degli ambienti comuni”.

Infine, un ringraziamento “al sindaco uscente Lorenzo Vercellotti che, per 15 anni, ha guidato con passione il paese”.