L’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e l’Ecomuseo del Biellese cercano operatori

L’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e l’Ecomuseo del Biellese proseguono per l’anno 2024 la Selezione di persone che saranno impiegate come operatori museali presso i 29 siti museali in provincia di Biella.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando il modulo scaricabile anche dal sito www.atl.biella.it/rete-museale-biellese, e accompagnate da copia di un documento d’identità e dal curriculum vitae del candidato.

Tutti i documenti dovranno essere inviati esclusivamente per posta elettronica all'Ecomuseo Valle Elvo e Serra entro lunedì 15 aprile 2024, all’indirizzo coordinatore@ecomuseo.it

Questo il Bando di selezione dei nuovi Operatori museali che svolgeranno l'attività presso i 29 siti che partecipano all'edizione 2024.