Maltempo, Vigili del Fuoco impegnati anche nella vicina Valsesia tra frane e sassi sulla strada FOTO

Vigili del Fuoco impegnati sul fronte del maltempo anche nella vicina Valsesia. Tra ieri sera e stamattina le squadre sono state impegnate nel comune di Varallo: prima per una frana che ha ostruito completamente la strada che porta alla frazione Camasco. L’area è stata delimitata e chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Poi è stato segnalato un masso caduto sul tratto che collega Dovesio e Arboerio. Una volta sul posto, il personale si è adoperato per il ripristino della circolazione stradale in sicurezza così da permettere il senso di marcia alternato nell'attesa della rimozione. Non si segnalano feriti.