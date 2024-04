Frana sulla strada tra Zumaglia e Ronco, nessuna persona coinvolta

Questa mattina 1 aprile, poco dopo le 6.30, i Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti sulla Provinciale 200 nel comune di Zumaglia per una frana che ha invaso tutta la strada in direzione di Ronco Biellese.

Arrivati sul posto e vista la situazione, hanno dovuto provvedere a far chiudere la strada nel doppio senso fino alla messa in sicurezza. Sul posto anche il sindaco ed i “cantonieri” della Provincia per valutare la situazione e cercare di riattivare la viabilità nei tempi più rapidi possibili. Non si segnalano persone coinvolte.

Pietre e piante sulla carreggiata in altri punti della provincia come ad esempio sulle Provinciali da Pettinengo a Valdilana, da Graglia a Netro e da Sostegno a Crevacuore.