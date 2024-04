Perde il controllo dell'auto a causa del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, e finisce fuori dalla carreggiata. Fortunatamente non è rimasta ferita nel sinistro.

Giornata di Pasqua da dimenticare per una biellese di 53 anni, subito assistita dai Carabinieri, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi. Il fatto è avvenuto ieri mattina, all'incrocio tra via Oremo e via Piacenza, a Biella.