Allarme furti in Valle Elvo, l'appello del sindaco di Zubiena: “Occhi aperti, segnalate auto o persone sospette”

C'è massima allerta in Valle Elvo sul fronte dei furti in abitazione. Dopo la riunione avvenuta in Prefettura, alla presenza di forze dell'ordine e primi cittadini, arrivano i primi atti concreti: nei giorni scorsi, il sindaco di Zubiena Davide Basso ha diffuso un videomessaggio alla popolazione: “Potremmo essere soggetti a questo tipo di flagello – spiega – Pertanto tenete gli occhi aperti e segnalate la presenza di auto o persone sospette nel nostro territorio. È importante e fondamentale che le persone diano un aiuto in simili situazioni”.