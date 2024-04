A Graglia ritiro di meditazione con adesioni da tutta Italia, giudizio unanime: “Esperienza unica”

Nel weekend pasquale, dal 30 marzo al 1°aprile, si è svolto presso il Monastero Buddhista di Graglia Santuario, un ritiro intensivo di meditazione “Mahamudra” dal tema “Lascia la presa e sarai libero”.

Il ritiro è stato condotto dal Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce, guida spirituale del centro e maestro riconosciuto a livello internazionale. I partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente un metodo antico per riconoscere nelle elaborazioni mentali le cause della sofferenza, superare gli ostacoli alla libera e piena realizzazione dell’esistenza e generare quello stato interiore nel quale ogni esperienza si trasforma in armonia, pace e pienezza.

Il contesto naturale unico del Monastero Mandala Samten Ling, letteralmente “luogo del risveglio interiore”, ha fatto il resto. Tra i numerosi iscritti, provenienti da tutta Italia e desiderosi di conoscere i segreti della meditazione buddhista, il giudizio è stato unanime: una esperienza di profondo rinnovamento interiore.

Per informazioni sulle iniziative future: www.mandalasamtenling.org