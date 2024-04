Quaregna Cerreto, 150 mila euro per la manutenzione stradale

In seguito alle segnalazioni dei cittadini, analizzati gli strumenti dedicati al monitoraggio dello stato di conservazione delle pavimentazioni stradali ed eseguiti sopralluoghi mirati alla constatazione delle situazioni maggiormente critiche, la giunta Giordani di Quaregna Cerreto ha dato apposito incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la manutenzione della rete stradale.

In particolare, il Comune ha previsto la sistemazione delle vie Giacomo Leopardi, Maria Giusta Catella – Via Quargnasco e Via Libertà ricomprese nel Comune di Quaregna Cerreto.