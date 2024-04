Al via la ristrutturazione della sede dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia di Biella

Dal 2009 il Comune di Biella ha concesso all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) - sezione di Biella, per 10 anni, gli spazi di via Italia 77 in Riva al fine di utilizzarli e adibirli a sede della suddetta associazione.

Da allora, l'associazione ha sempre utilizzato i locali in maniera decorosa e rispettosa, curandone la manutenzione ordinaria nonchè facendosi carico delle piccole riparazioni necessarie. Ora, essendo trascorsi molti anni dagli ultimi interventi di ristrutturazione, ci sarebbe la necessità di mettere in previsione nuove interventi di natura straordinaria, in particolare indirizzati al rifacimento della facciata principale su Via Italia, nonchè alla rimozione e smaltimento di lastre di cemento- amianto posizionate a copertura della porzione di fabbricato adibita a deposito. E l'A.N.P.d'I. ha manifestato la volontà di farsi carico dei tali interventi.

Al fine di legittimare l'esecuzione dei lavori, il Comune di Biella attraverso una delibera di giunta ha deliberato che con l'associazione venga stipulato un nuovo atto di assegnazione dei locali, essendo scaduto il precedente comodato d'uso gratuito. E a questo proposito il Comune ha previsto di procedere all'assegnazione onerosa dei locali in Riva per un periodo di 10 anni al fine di assicurare un allineamento tra la portata economica e quella temporale dell'operazione che si pone in essere.