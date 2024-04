Prospettive: "Dove finisce la nostra plastica?" Le risposte a Valdilana.

Dove finisce la nostra plastica? A Valdilana un incontro per definire la selezione e il recupero dei rifiuti plastici nel Biellese.

La serata organizzata dall’Associazione Prospettive sarà gestita dal relatore Dott. Franco Smerieri, Amministratore Delegato ASRAB e al termine dell’incontro / dibattito, seguirà il rinfresco.

Per partecipare sarà possibile recarsi, venerdì 5 aprile alle ore 21.00, presso la Sala E. Biegi, in via Roma 42 – Vallemosso. I presenti interessati potranno iscriversi a una visita guidata gratuita allo stabilimento di trattamento e riciclaggio di Cavaglià, in data da destinarsi.