Biella, gli auguri del Vescovo Farinella alla comunità: “Viviamo pienamente la gioia della Pasqua” VIDEO

“Tra le tante notizie che ci raggiungono in questi giorni, una in particolare ci sorprende: la Pasqua di Cristo”. Inizia così il messaggio di auguri che il vescovo di Biella Roberto Farinella ha rivolto ai fedeli, in occasione delle festività pasquali.

E aggiunge: “Accogliamo la notizia della resurrezione di Gesù con stupore e meraviglia. Con gioia auguro buona Pasqua: sia vissuta con piccoli e semplicissimi passi, con la volontà di non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. Viviamo in tempi difficili, non facili, ma ci sia la volontà di poter camminare insieme e di poter vivere pienamente il mistero, la luce, la gioia della Pasqua”.

Di seguito il messaggio integrale di Monsignor Farinella: