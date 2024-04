Ascolto Attivo: come attivare il tuo superpotere per una Pasqua da favola!

Immagina di...

Capire cosa vuole dirti veramente tuo figlio (o un tuo famigliare) quando è arrabbiato e trovare una valida soluzione che vada bene per entrambi.

Accordarsi serenamente tra colleghi.

Gestire i momenti critici che la vita ti offre.

Tutto questo è possibile con l'ascolto attivo!

Come fare? Ci sono diversi modi e come ti ho promesso nell'articolo precedente te ne parlerò di alcuni:

Cerca un posto tranquillo per parlare.

Porsi in modo aperto e interessato a quello che l'altra persona ha da dirti.

Durante la conversazione:

Guarda l'altra persona negli occhi e ascoltala con attenzione.

Ascolta tutto quello che ha da dirti e approfondiscilo con delle domande, ripetendolo con parole tue per essere sicuro di aver compreso il significato.

Il linguaggio del corpo racconta le emozioni di chi ti sta parlando: osservalo.

Prima di rispondere:

Ripensa e ricorda a ciò che hai Ascoltato e visto.

Ringrazia l'altra persona per aver condiviso con te il suo pensiero e le sue opinioni.

Qualche piccolo esercizio:

Esercizio di Ascolto musicale: Ascolta attentamente un brano musicale e cogli tutti i dettagli sonori.

Esercizio di Ascolto emozionale: guarda la tv senza immagini e prova a capire le emozioni che provano i protagonisti.

Questi sono alcuni piccoli esercizi che puoi trovare nel mio libro "IO TI ASCOLTO, l'ABC dell'ascolto attivo a casa a scuola, nel lavoro e nella vita".

Esercizi diversi da quelli presentati in questo articolo, per aiutarti a sviluppare le tue capacità di ascolto in vari contesti e schede da ritagliare per portare l'Ascolto sempre con te.

L'Ascolto Attivo richiede pratica e tempo, ma ti assicuro che ne vale la pena in quanto ti permette di:

Comunicare meglio.

Costruire relazioni più profonde.

Crescere come persona.

Ti fa scoprire la gioia di:

Relazioni più profonde.

Una migliore comprensione reciproca.

Una crescita personale senza precedenti.

Fai fiorire la tua Pasqua con l'ascolto attivo! Ricorda che l'Ascolto Attivo è un dono prezioso che puoi fare a te stesso e agli altri.