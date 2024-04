Il Vescovo Farinella nella messa di Pasqua in Duomo: "Apriamo il nostro cuore alle persone che ne hanno bisogno" FOTO di Davide Finatti per newsbiella.it

"Questo è un giorno nuovo, diverso da tutti quanti gli altri e per noi cristiani è il giorno del Signore, un giorno che il Signore stesso ha pensato, fin dall'eternità", queste le parole del Vescovo Roberto Farinella durante l'omelia della Santa Massa Pasquale in Duomo nella mattina di oggi, domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, di Resurrezione.

Il Vescovo ha rivolto un pensiero a quanto sta accadendo nel mondo: "Per molti di noi forse è un giorno di festa ma non possiamo dimenticare le disgrazie, le guerre vicino a noi, ingiustizie in tante parti del mondo, soprusi, violenze, l'aggravarsi della crisi economica sociale e anche di valori. Oggi è forse difficile trovare anche segni di speranza veri, eppure noi crediamo che il Signore Gesù è risorto, che la vita ha vinto la morte, che l'amore dei Signore ha vinto le tenebre della paura, della morte, quindi sempre il Signore di può dare vita. La situazione generale tante volte sembra opprimerci, ed ecco dunque che abbiamo bisogno di questo giorno di Pasqua, per ravvivare il dono che il Signore ci ha fatto, di una vita nuova".