Esplorare Vigliano Biellese con le camminate di primavera: le uscite del 2024.

Il richiamo della natura e della cultura si unisce nell'invito a scoprire Vigliano Biellese attraverso le camminate di primavera: un'opportunità unica per connettersi con il territorio, in modo attivo e coinvolgente, curando il proprio benessere anche grazie all’attività fisica.

Il Comune di Vigliano Biellese, con la collaborazione della guida escursionistica della Regione Piemonte Marco Macchieraldo, “Il Macchie”, organizza quattro uscite adatte a tutti, della durata di 3/4 ore: l’intento del progetto è la riscoperta di angoli conosciuti, ma al tempo stesso inesplorati del territorio. Vigliano Biellese possiede una posizione strategica dal punto di vista storico, è stato infatti protagonista della via del commercio: ville, vigneti, castelli e colline che si intrecciano evocando leggende d’ogni tipo, aneddoti curiosi sulle colline e il paesaggio.

“Per scoprire o riscoprire luoghi più o meno segreti, ma comunque meravigliosi”: un programma di 4 uscite, al termine un momento di ristoro con specialità locali.

Lunedì 1° aprile la mattinata di Pasquetta al Castello di Montecavallo;

Domenica 7 aprile canale Mosca e dintorni, per “giro dell’acqua”;

Domenica 21 aprile La Malpenga e l’orizzonte del parco;

Domenica 28 aprile Villa Era: un parco un vigneto.

Il ritrovo, per ogni uscita, si terrà presso la Biblioteca comunale di Vigliano Biellese, via Largo Stazione 1. Si consiglia l’utilizzo di abbigliamento comodo e calzature adatte a un terreno misto; zainetto e borraccia per l’esplorazione per un’esperienza immersiva.

Si ricorda che i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatori (possibilmente entro le 48 ore che precedono l’uscita). L’iscrizione ha un costo di 10 euro a persona e comprende assicurazione e aperitivo finale.

Iscrizioni aperte per la prima uscita di lunedì 1° aprile, che si svolgerà nei luoghi incantati del Castello di Montecavallo, che presenta uno splendido parco in via di fioritura. Il Macchie vi accompagnerà lungo il percorso, che si articola come segue:

- Ore 9.00 ritrovo presso la Biblioteca comunale;

- Ore 9.30 partenza in direzione Castello di Montecavallo;

- Accompagnamento e visite,

- Aperitivo con prodotti locali.

Per ulteriori informazioni: 333.266.2599 – Marco Macchieraldo, guida escursionistica della Regione Piemonte.