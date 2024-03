Biella, Via Crucis: 300 persone in Piazza Duomo FOTO e VIDEO

Biella, Via Crucis: 300 persone in Piazza Duomo - Foto di Davide Finatti, per newsbiella.it

Nonostante il maltempo sono in molti a recarsi nelle vie biellesi, in occasione del Venerdì Santo. Ieri sera, la Via Crucis a Biella, organizzata dalla Parrocchia di San Biagio, ha accolto circa 300 partecipanti, che partiti dal Belletti Bona, sono arrivate in piazza Duomo, per assistere alle parole del Vescovo, Mons. Roberto Farinella, in occasione della Santa Pasqua.

La processione è passata per piazza Primo Maggio e via Italia, per poi giungere in via Duomo e via dei Seminari. Ad ogni tappa i fedeli portatori della croce si alternavano, guidando la processione in testa al gruppo. Letture e canti hanno accompagnato l'intera manifestazione, alimentando un clima di serenità pasquale.