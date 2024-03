Padre Luca in live: oltre 600 le presenze ad incontro.

È in occasione della Santa Pasqua, che Padre Luca coinvolge i fedeli. Con gli incontri dedicati al triduo pasquale: “I tre giorni che hanno cambiato la storia”, l’amministratore di numerose parrocchie della Diocesi di Biella continua a diffondere la parola di Dio, non solo attraverso il format Youtube “il vangelo del giorno”, ma anche in live.

“I seminari – racconta -, rappresentano degli accompagnamenti spirituali e di preghiera. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e grazie all’iscrizione sul sito, ciascuno ha la possibilità di assistere alle letture, ai commenti e alla spiritualizzazione finale, in compagnia di fratelli e sorelle della Parrocchia”.

L’iniziativa, promossa sui canali social, ha accolto un ottimo seguito, accogliendo oltre 600 accessi a serata. Numerosi i collegamenti esteri, che hanno unito i fedeli da tutto il mondo.

“Nati durante il periodo di lockdown, i nostri canali hanno risposto alla necessità di riunione – continua Padre Luca – non potevamo incontrarci e abbiamo deciso di intraprendere il cammino spirituale, attraverso video quotidiani”. Oggi il canale Youtube conta quasi 30mila iscrizioni e ogni mese, grazie al grande seguito, vengono organizzati seminari tematici.

Gli incontri di preghiera e gli insegnamenti rappresentano un ponte che infrange le barriere fisiche, offrendo un luogo di unione e crescita spirituale, per migliaia di persone in tutto il mondo.