Regionali, Forza Italia sorpassa Lega nei sondaggi. Gli azzurri puntano a 2 assessori

"I sondaggi favorevoli fanno piacere. Nelle democrazie i voti poi si contano: io sono convinto che confermeranno i sondaggi". È fiducioso il ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sul risultato di Forza Italia alle prossime Regionali del Piemonte.

Secondo l'ultima ricerca Ipsos il partito di Antonio Tajani tocca quota 8.7%, superando così la Lega che si ferma all'8%."A noi - chiarisce il vicepresidente al Senato Roberto Rosso, in ottica Regionali - non interessa il sorpasso sulla Lega, perché vorrei che il centrodestra nel suo insieme. diventasse più forte"."Se Forza Italia - ha aggiunto - continua a crescere con il trend degli ultimi mesi superiamo il 10%: finalmente torniamo ad essere centrali nelle dinamiche del centrodestra ed essere collante di idee".

E forte dei numeri, gli azzurri stanno anche costruendo la lista per l'appuntamento elettorale del prossimo 8-9 giugno. Sono pronti a ricandidarsi l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano, il capogruppo regionale uscente Paolo Ruzzola e il collega Mauro Fava. Ancora in forse Alessandra Hilda Biletta, che nel 2019 era stata inserita nel listino.

Dalla zona sud arrivano Pier Alessandro Bellegamba, che nel 2020 si era candidato a sindaco a Moncalieri, imprenditore che punta a rappresentare il mondo del sociale. Arrivato ad un passo dall'ingresso a Palazzo Lascaris nel 2019, si ricandida l'ex sindaco (e oggi presidente del Consiglio comunale) di Orbassano Eugenio Gambetta.

Cerca in salto in Regione anche l'assessore di Venaria Monica Federico. Tra le donne in lista anche Beatrice Rinaudo, figlia del Pm Antonio. Il gruppo giovani punterà invece su una ragazza neolaureata, molto attiva nelle ultime manifestazioni universitarie pro-Israele. Confluiranno nella lista di Forza Italia poi i sindaci di piccoli Comuni della Città Metropolitana.

Forte degli ultimi sondaggi, Forza Italia punta a fare entrare a Palazzo Lascaris tre eletti: il primo andrebbe ad occupare un posto da assessore, permettendo così al secondo e terzo più votati di sedersi tra i banchi. Ma se le percentuali venissero confermate, gli azzurri accarezzano il sogno di avere due posti in giunta, di cui appunto una donna. Gli ultimi rumors danno possibile il ritorno sulla scena dell'ex assessore regionale al Lavoro Claudia Porchietto.