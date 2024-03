Fondazione Zegna, RI-Disegniamo insieme la natura: i laboratori per bambini.

Domenica 7 aprile Casa Zegna aderisce a Disegniamo l’arte, un’iniziativa speciale ideata per far conoscere ai bambini e alle bambine il mondo affascinante dei musei attraverso il disegno e la creatività. Promossa dall’Associazione Abbonamento Musei, che si dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale nelle regioni di Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, questa iniziativa offre l’opportunità ai piccoli visitatori di esplorare opere d’arte e spazi museali attraverso il linguaggio universale del disegno.

L’edizione 2024 di “Disegniamo l’Arte” è dedicata al tema della natura: la scoperta di animali e fiori che popolano quadri e opere, la visita delle collezioni naturalistiche e le passeggiate nei parchi e giardini sono solo alcune delle attività che stimoleranno la creatività dei bambini.

Il laboratorio proposto a Casa Zegna RI_Disegniamo INSIEME la natura, offre ai giovani partecipanti la possibilità di esplorare le opere della mostra “E il giardino creò l’uomo” di Roberto Coda Zabetta. I dipinti dell’artista stimolano la riflessione sulla capacità della natura di rigenerarsi e riaffermarsi nonostante le avversità, approfondiscono il legame tra l’essere umano e l’ambiente circostante, sottolineando l’importanza di una maggiore consapevolezza ambientale nel mondo contemporaneo.

Dopo aver osservato le opere esposte, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica la propria creatività. Ispirandosi al testo “Rose nell’insalata” di Bruno Munari, i giovani artisti in erba utilizzeranno elementi naturali come verdure, frutta e fiori per ridisegnare la natura. Ogni partecipante contribuirà così alla creazione di una nuova opera d’arte, esplorando il potere espressivo e creativo dei materiali naturali.

Grazie al sostegno di una storica azienda, che fornirà matite e pennarelli ai partecipanti, i bambini avranno tutti gli strumenti necessari per esprimere la propria creatività e dare vita a opere uniche e suggestive.

INFORMAZIONI:

Domenica 7 aprile dalle ore 15 alle 17

min 5 – max 20 partecipanti

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 5 aprile