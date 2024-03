A Gaglianico il concerto Futurarkestra & Simona Carando

Sabato 6 aprile, alle 21, presso l’auditorium comunale di Gaglianico avrà luogo il Concerto Futurarkestra & Simona Carando. La FuturArkestra, che si auto definisce ironicamente orchestra bislacca, è formata da: Edoardo Cassaro, al flauto (e percussioni, chitarra, voce…), Giulio Pedrana, alla chitarra (e voce) e Gabriele Artuso, al contrabbasso (e flauto, voce, varie ed eventuali..).

La serata del 6 aprile prevede la partecipazione di Simona Carando, soprano lirico, vocalist rock e pop, sperimentatrice vocale e musicale. La sua passione per la voce come veicolo di emozioni la conduce, attraverso vari generi musicali, ad una formazione continua che inizia da quella accademica e che passa dalle esperienze più diverse. La collaborazione tra Simona Carando e FuturArkestra è nata in occasione dell’edizione 2022 del “Matto dell’anno”, prestigioso evento organizzato dalla Fondazione Lighea che si tiene tutti gli anni presso il Teatro Franco parenti di Milano.

Il programma della serata prevede un repertorio musicale variegato, a tratti colto, a tratti tradizionale, popolare, jazz, generi che si mescolano e compenetrano attraverso brani originali, in un continuo e sorprendente evolversi sonoro. Data la diversa provenienza musicale e artistica dei musicisti, gli arrangiamenti vengono rielaborati con ironia, approccio scherzoso e estro musicale per dare un sound tipico e omogeneo alle diverse composizioni, in un magma di atmosfere in continuo movimento. Info: 3928944103 o info@futurarkestra.net