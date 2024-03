I ladri tornano a colpire in Valle Elvo. A finire nel loro mirino, stando alle prime ricostruzioni, due alloggi: approfittando dell'assenza dei residenti, i malviventi hanno forzato due finestre e, una volta all'interno, hanno asportato monili in oro e denaro (sembra oltre 500 euro in contanti).

Sul caso indagano i Carabinieri. È successo ieri mattina, 28 marzo, nel comune di Zubiena.