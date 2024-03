Un altro incidente stradale è avvenuto nel Biellese. Stavolta si è verificato nella frazione di Asei, nel comune di Sostegno: stando alle prime informazioni raccolte, due auto si sarebbero scontrate per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza, anche i sanitari del 118 per l'assistenza a entrambi i conducenti.