Persona disabile? No, solo un furbetto che occupa i loro spazi FOTO

Sono sempre più frequenti i casi di utenti della strada che decidono di occupare le soste per le persone disabili in barba alle regole del codice della strada e della semplice solidarietà.

È il caso dell'altra sera, a Gaglianico, dove una donna di 55 anni ha lasciato il proprio mezzo, un trattore di grosse dimensioni, nello stallo per disabili presente nel parcheggio di un locale.

Allertati da alcuni passanti, i Carabinieri si sono portati sul posto e hanno richiesto la presenza del carro attrezzi per la rimozione del veicolo agricolo. Nel frattempo, hanno cercato di mettersi in contatto con la proprietaria, apparsa in seguito a operazioni ormai avviate.

Alla fine, oltre alla sanzione comminata dai militari dell'Arma, dovrà pagare l'intervento del carro attrezzi.