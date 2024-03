Biella, elezioni: spostamento temporaneo del seggio elettorale.

In occasione delle prossime Elezioni Europee, Regionali e Amministrative previste l’8 e 9 giugno 2024 la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo spostamento temporaneo (solo in occasione delle elezioni suddette ed eventuale ballottaggio) delle sezioni dalla 1a alla 5 a dal seggio della Scuola Primaria "Pietro Micca" - via Arnulfo, 11, all'Istituto San Francesco d'Assisi - Piazza Martiri della Libertà 12, nei locali dove attualmente sono ubicate le 5 classi della Scuola Primaria "Pietro Micca", trasferitesi ad inizio anno scolastico. L’edificio risulta attualmente oggetto di lavori di riqualificazione relativi al PNRR, tali da non consentirne l’utilizzo.

I cittadini votanti in tali sezioni potranno utilizzare la scheda elettorale in loro possesso anche se indica il seggio della P. Micca, in quanto le sezioni rimangono le stesse, cambia solamente in via temporanea l'indirizzo del seggio.

Ulteriori informazioni: 015-3507302 e 015-3507504 – Comune di Biella, ufficio elettorale.

Mail: elettorale@comune.biella.it