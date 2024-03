A Gaglianico la nuova Subaru: provala da VAuto e guarda la presentazione VIDEO

Solida, pratica e con molto spazio interno, la nuova Subaru Outback è adatta ad ogni esigenza. presso VAuto, a Gaglianico, la possibilità di provarla e scoprire da vicino le caratteristiche di un auto che non tralascia comfort e stile.

Pratica e robusta

Subaru Outback è incredibilmente versatile ed incarna l’essenza della solidità: con i suoi 4.87 m lunghezza, 1.87 larghezza e 1.67 m di altezza, la sicurezza è garantita! I 21,3 cm di altezza da terra gli permettono di praticare anche off road.

Carico facile e versatile

Le barre sul tetto si possono ruotare di 90 gradi e adattarsi a qualsiasi tipo di carico. Il bagagliaio, dotato di apertura elettrica, offre uno spazio ampio e modulabile. Con una capacità di 509 litri, può facilmente essere ampliato fino a 1779 litri, offrendo una flessibilità senza eguali. Gli agganci laterali, inoltre, offrono la possibilità di assicurare carichi moventi.

Comfort e stile

Gli interni garantiscono un ambiente accogliente e confortevole, con sedili elettrici regolabili. Nella versione proposta da VAuto non solo le sedute posteriori offrono ampi spazi, ma sono anche riscaldate e il sedile centrale più comodo. In dotazione la doppia presa USB per caricare ogni dispositivo e gli eleganti interni in pelle bicolor trasformano l’abitacolo in un salotto su ruote.

I consumi medi dichiarati si attestano a 11,9 km/l per la versione benzina e 15,6 km/l per il motore diesel.

Per scoprire la nuova Subaru Outback

