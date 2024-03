SPB Monteleone Trasporti vanta quattro convocati al Trofeo dei Territori

Dopo numerosi allenamenti di selezione, è stato definito il roster che prenderà parte alla 33a edizione del Trofeo dei Territori. Quest’anno le annate coinvolte sono state quelle del 2009 e 2010 e ben quattro giocatori della SPB Monteleone Trasporti sono stati selezionati dallo staff guidato da Giovanni Bonaccorso.

I profili

Mario Boschetto, Samuele Colombara, Marco Ressia e Stefano Ramella Pezza sono quattro giocatori della AM Impianti SPB, allenata da coach Simone Marangio. Quattro giovani prospetti che hanno dimostrato, negli allenamenti di selezione, di essere ad un livello tecnico e fisico tale da meritarsi la convocazione. Una stagione piena di soddisfazione per i quattro giovani biellesi, che giusto qualche settimana fa hanno conquistato il Trofeo Territoriale. La SPB Monteleone Trasporti è fiera del lavoro svolto dai ragazzi durante questi mesi di duro lavoro, che hanno trovato la giusta ricompensa in questa selezione.

Il programma

La prima tappa del Trofeo dei Territori si giocherà a Biella, al PalaPajetta, martedì 2 aprile e coinvolgeranno le selezioni di Ticino Sesia Tanaro, Torino e Cuneo-Asti.

Ore 10.30: Selezione TST - Selezione TO

Ore 14.30: Selezione TO - Selezione CNAT

A seguire: Selezione CNAT - Selezione TST

Il regolamento

Le gare saranno giocate al meglio dei 3 set, con un punto per ogni set vinto. Alla fine si delineerà la classifica provvisoria, che determinerà gli accoppiamenti delle semifinali. In questa occasione si aggiungerà la Selezione della Valle d’Aosta, che giocherà la semifinale contro la prima classificata del girone disputato a Biella. Seconda e terza del girone si sfideranno tra di loro per l’accesso alla finale. La data per semifinali e finale è domenica 26 maggio, il campo gara deve ancora essere definito.