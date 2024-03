Pittura elastomerica: i vantaggi e gli usi più comuni

La pittura elastomerica è una delle soluzioni più efficaci per la realizzazione di rivestimenti murari. Svolge numerosi funzioni, che vanno ben oltre l’estetica e rispondono all’esigenza di protezione che gli edifici manifestano.

Ne parliamo qui, presentano gli elementi che contraddistinguono la pittura elastomerica, descrivendo i vantaggi che apporta, fornendo una panoramica delle applicazioni.

Infine, offriremo qualche consiglio per individuare il fornitore più adatto alle proprie esigenze, a prescindere dalla tipologia di pittura elastomerica che si intende acquistare: pittura elastomerica per cemento , per stucco, per muri a vista etc.

Cos’è la pittura elastomerica

Per comprendere cosa sia realmente la pittura elastomerica è necessario conoscerne i componenti. Alcuni di questi ricorrono anche nelle pitture più tradizionali, mentre altri rappresentano una rarità. Ad ogni modo, ecco una panoramica. Per inciso, i polimeri elastomerici sono tra i più complessi da realizzare, anche se a disposizione dei produttori vi sono più tecniche: addizione, condensazione etc.

Polimeri elastomerici. La base della pittura elastomerica è costituita da polimeri elastomerici, che le conferiscono flessibilità e durabilità. Questi polimeri sono capaci di espandersi e contrarsi insieme alla superficie su cui sono applicati, riducendo il rischio di crepe e sfaldamenti.

Resine acriliche. Le resine acriliche sono comunemente utilizzate in queste pitture per migliorare l'adesione, la resistenza ai raggi UV e la longevità. Sortiscono anche un effetto liscio e aiutano a mantenere il colore nel tempo.

Pigmenti . I pigmenti aggiungono colore alla pittura ma contribuiscono anche a proteggere la superficie sottostante dai danni UV.

Additivi . Questi sono presenti in alcune pitture particolari, pensate per assolvere a funzioni diverse: protezione dalla muffa, autolivellamento etc.

Le applicazioni della pittura elastomerica

La presenza di questi componenti fa sì che la pittura elastomerica apporti numerosi vantaggi.

Tanto per cominciare, è “elastica”. Si espande e si contrae alla bisogna, fino a coprire aree rilevanti.

La pittura elastomerica, inoltre, crea una barriera impermeabile che protegge le superfici dall'umidità, riducendo il rischio di infiltrazioni e prevenendo la formazione delle muffe.

Un altro vantaggio riguarda la durabilità. Questo tipo di pittura è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse, compresi i raggi UV, il calore e il freddo estremi, garantendo a se stessa una marcata resistenza all’usura, e all’edificio una protezione a lungo termine.

Infine, si segnala la grande versatilità della pittura elastomerica. Di fatto, Può essere applicata su una varietà di superfici, inclusi stucco, calcestruzzo, mattoni e legno.

Alla luce di ciò, si possono intuire le applicazioni della pittura elastomerica. Nella maggior parte dei casi, viene chiamata in causa per i rivestimenti di edifici ammalorati, che presentano crepe (ovviamente superficiali e non strutturali) e quindi lasciano a desiderare in quanto ad estetica. La pittura elastomerica dona loro una nuova vita, o semplicemente li riporta all’aspetto originario.

Ma la pittura elastomerica può essere applicata a prescindere dalla presenza di crepe e fessure. Come abbiamo visto, funge anche da pittura “normale”, dunque produce una incredibile resa visiva, impatta positivamente sull’immagine degli edifici. Anche perché resiste ottimamente ai raggi ultravioletta, isola e protegge dall’umidità, dalle infiltrazioni etc.

Non stupisce che la pittura elastomerica sia andata incontro a una rapida diffusione, e che da prodotto di nicchia si stia trasformando in prodotto d’elezione per i rivestimenti murari e in particolare per i rivestimenti delle facciate .

Come scegliere il fornitore

La pittura elastomerica non è esattamente un prodotto raro, ma è comunque meno reperibili delle pitture tradizionali. Individuare un fornitore non è difficile. Individuare un ottimo fornitore è giù più complicato. In particolare, bisognerebbe scegliere in base ad alcuni requisiti: ampiezza dell’offerta, qualità media dei prodotti, assistenza alla scelta e all’acquisto.

