Nicole Orlando protagonista ai SUDS Trisome Games 2024: 6 medaglie con 2 ori

L'Italia è stata grande protagonista ai SUDS Trisome Games 2024, disputati ad Antalya, in Turchia, e ha portato a casa 78 medaglie complessive: 26 ori, 27 argenti, 25 bronzi. Tra questi, ha spiccato l'atleta paralimpica biellese del Team Ability La Marmora Nicole Orlando, a cui sono arrivati i complimenti dell'amministrazione comunale di Biella.

“Ci si congratula con Nicole Orlando per il nuovo eccellente risultato raggiunto all'ennesimo mondiale per atleti con disabilità intellettive e relazionali – si legge nel post - Proprio lei ha conquistato due ori (campionessa del mondo di triathlon, da 11 anni non scende dal podio, e nella 4x100), due argenti (salto in lungo e nel getto del peso) e due bronzi nel lancio del giavellotto e nel disco”.