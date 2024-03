Buona prova a Viareggio per la Rhythmic School

Nel fine settimana si è disputata a Viareggio la terza prova del campionato nazionale di serie C ZT1 di ginnastica Ritmica FGI. La squadra della Rhythmic School si è presentata in gara sulle pedane della graziosa città della Versilia con: Giulia Sapino al cerchio (26,700), Elena Pavanetto alla palla (26,600), Ginevra Bravaccino alle clavette (22,950) e Noemi Sgueglia al nastro (23,500) per un totale complessivo di 99,750 punti che ha determinato la ventesima posizione per la società candelese in questa prova e la diciottesima nella classifica finale del campionato, sulle cinquantuno squadre partecipanti.

A seguire le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le tecniche Monica Olivero e Mariia Nikitchuk che commentano il risultato delle loro atlete: “Al termine del campionato possiamo dire di essere soddisfatte del comportamento della nostra giovane squadra, composta interamente da junior, di cui due al primo anno in questa categoria ed all’esordio nel campionato di serie C. Tale campionato, pur essendo il terzo campionato nazionale, presenta al via numerose squadre che ambiscono alla promozione nella serie superiore e sono composte da ginnaste senior che potrebbero gareggiare e ben figurare anche nei campionati di serie A e B. Prova ne sono i risultati conseguiti dalle squadre di vertice, che confrontati con quelli ottenuti nel massimo campionato di serie A, le vedrebbero collocarsi a metà classifica. Tornando alla nostra squadra, non possiamo che complimentarci con le nostre quattro ginnaste per l’ atteggiamento e la determinazione che hanno dimostrato nel corso delle tre prove; pur consce che il campo delle avversarie era di grande valore, non hanno mollato e si sono fatte ammirare dalle varie giurie per tecnica ed eleganza, manca ovviamente l’esperienza per competere ai massimi livelli, ma hanno dimostrato di valere già punteggi importanti ed avere grandi margini di crescita, che con dedizione ed il costante lavoro in palestra di tutto lo staff, faremo emergere nel corso delle prossime competizioni”.