Biella corse: risultati alterni per gli equipaggi biellesi.

Camunia Rally

Al 10° Camunia Rally di Breno (provincia di Brescia) hanno partecipato due equipaggi e tre navigatori della Scuderia.

I piloti dei due equipaggi erano Reghenzani padre e figlio, entrambi in gara con una Peugeot.

Daniel Reghenzani, che ha corso in coppia con Alice Tasselli su di una Peugeot 106 (gruppo RC4N, classe A6) ha chiuso al primo posto di classe, ventisettesimo di gruppo e cinquantacinquesimo assoluto … al termine di una gara in cui si è davvero fatto notare.

Niente da fare, invece per papà Antonio Reghenzani, al via con Francesco Ugo Gheza su di un'altra Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe A5). Si sono infatti ritirati nella quinta prova speciale della gara.

Fra i navigatori, invece, il miglior risultato è stato ottenuto da Marco Zegna, in gara con il pilota Flavio Brega su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Hanno concluso la gara all'8° posto assoluto, di gruppo e di classe.

Niente da fare, invece, per Luca Pieri, al via a fianco del pilota Simone Fumagalli su di una Renault Clio (gruppo RC3N, classe Super 1600). Si sono fermati nella prima prova speciale della gara, per un problema meccanico.

Costretto al ritiro anche Andrea Viola, al via con il pilota Davide Toscani su di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Si sono infatti fermati allo stop della sesta prova speciale.

Vigneti Monferrini

Altri navigatori Biella Corse hanno gareggiato in Piemonte, al Rally Vigneti Monferrini, versione moderna e versione storica.

Nella gara delle moderne il miglior risultato è stato ottenuto da Tiziano Pieri, che in questa occasione, essendo papà Luca impegnato al Camunia, ha affiancato il pilota Massimo Marasso sulla sua abituale Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno chiuso al 6° posto assoluto, di gruppo e di classe.

"Peccato per un lungo in cui siamo incappati nella seconda prova" racconta il navigatore; "avevamo la zona podio a portato di tiro e invece lì abbiamo perso un sacco di tempo (ci siamo girati e si è spenta la macchina). Sarà per la prossima!".

Niente da fare invece per il navigatore Stefano Bruno-Franco, in gara con il pilota Fulvio Chiaberto su di una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5). Si sono ritirati sulla settima prova speciale, quando erano terzi di classe. "Abbiamo toccato nel posteriore sinistro, si è spenta la macchina e abbiamo così perso molto tempo. Al punto che non valeva la pena andare avanti e così abbiamo deciso di fermarci".