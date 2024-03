Come proteggere i dati aziendali grazie alla Cybersecurity

La cybersecurity è una priorità fondamentale per professionisti e aziende, questo perché negli ultimi anni l’attività delle minacce online come malware, phishing e attacchi ransomware si è intensificata e stratificata sempre di più. Per questi motivi diventa di fondamentale importanza adottare strategie e pratiche per proteggere i dispositivi, le reti e le informazioni sensibili. Vediamo allora come fare.

Una panoramica delle minacce più comuni

Cerchiamo di fare una panoramica di quelle che possono essere definite come le minacce più comuni per un sistema informatico partendo dai malware. Il malware rappresenta una delle principali minacce, si tratta di programmi progettati per danneggiare o infiltrarsi nei sistemi informatici.

I tipi comuni di malware includono:

Virus : u n virus informatico è un tipo di software dannoso pensato per infettare i file di un computer, modificandoli in modo da replicarsi e diffondersi ad altri sistemi tramite allegati di posta elettronica, supporti rimovibili o download da Internet. Una volta attivato, può causare danni al sistema operativo, ai file o alla rete.

Worm : i worm sono programmi informatici auto-replicanti che si diffondono attraverso le reti e sfruttano vulnerabilità nei sistemi operativi o nelle applicazioni per replicarsi e trasmettersi ad altri computer. A differenza dei virus, i worm non hanno bisogno di un file ospite per diffondersi e possono causare danni significativi alla rete rallentando o sovraccaricando i sistemi.

Trojan : u n Trojan è un tipo di malware che si presenta come un'applicazione legittima o utile, ma che in realtà nasconde funzionalità dannose. Una volta installato, un Trojan può aprire un accesso nel sistema, consentendo agli hacker di accedere al computer dell'utente, rubare dati sensibili, danneggiare o eliminare file, o eseguire altre azioni dannose senza il consenso dell'utente.

Spyware : l o spyware è un software progettato per raccogliere informazioni sulle attività degli utenti senza il loro consenso , solitamente per scopi pubblicitari o di monitoraggio. Questo tipo di malware può registrare le attività di navigazione, le password, le conversazioni online e altre informazioni personali, che vengono poi inviate a terze parti senza il consenso dell'utente, compromettendo così la privacy e la sicurezza delle informazioni.

Il phishing è un'altra minaccia diffusa, che coinvolge l'invio di e-mail o messaggi ingannevoli al fine di ottenere informazioni personali come password, dati bancari o numeri di carte di credito. Infine, tra i pericoli più comuni ci sono gli attacchi ransomware in cui i criminali informatici bloccano l'accesso ai dati e richiedono un riscatto per ripristinarlo.

Tutti questi attacchi possono avere conseguenze devastanti per individui e aziende, causando perdite finanziarie e danni alla reputazione.

Alcune semplici strategie di cybersecurity da adottare

Per proteggere la propria sicurezza online, è fondamentale adottare una serie di strategie e pratiche che partono non solo dalla scelta di un buon partner di sicurezza ma fanno capo al buonsenso e alla conoscenza della rete. Questo cosa vuol dire? Vediamolo insieme:

Mantenere tutti i software e i sistemi operativi aggiornati con le ultime patch di sicurezza. Le vulnerabilità non corrette possono essere sfruttate dagli attaccanti per infiltrarsi nei sistemi.

Utilizzare programmi antivirus e antimalware affidabili e fare in modo che anche questi siano sempre aggiornati.

Utilizzare password robuste e uniche per ciascun account online e attivare l'autenticazione a due fattori quando disponibile. Le password deboli o condivise aumentano il rischio di accesso non autorizzato ai propri account. Inoltre, l’accesso a due fattori permette di avere una sicurezza in più, anche quando una password viene violata.

Un elemento cruciale nella protezione della sicurezza informatica, per le aziende, è investire nella formazione del personale. Spesso, gli attacchi informatici riescono a penetrare nei sistemi a causa di errori umani. Infine, è fondamentale eseguire regolarmente il backup dei dati importanti e archiviarli in un luogo sicuro. In caso di attacco ransomware o perdita di dati, il ripristino da un backup può aiutare a minimizzare i danni e ripristinare rapidamente le informazioni.

Un consiglio pratico anti-phishing

Il phishing è uno degli attacchi più facilmente rilevabili; eppure, è anche tra quelli che causano più danni. Allora per proteggere la sicurezza aziendale e personale è importante evitare di cliccare su link o allegati sospetti nelle e-mail e sui social media è un'altra pratica importante per proteggersi dal phishing. È consigliabile verificare sempre l'autenticità dei mittenti e delle richieste di informazioni personali prima di fornire qualsiasi dato sensibile.