“Esplorando il territorio”: la caccia al tesoro per genitori e bambini.

Proseguono le attività primaverili rivolte a genitori e bambini organizzate dal Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. in collaborazione con le Amministrazioni Comunali che ospiteranno gli eventi. In programma tre edizioni di una Caccia al tesoro dedicate a bambini delle scuole primarie accompagnati da un genitore (o altro famigliare), per trascorrere “tempo di qualità” insieme.

Di seguito il calendario:

-6 APRILE ore 10:00 ad ANDORNO MICCA - parco La Salute (ingresso da Via Verona)

-13 APRILE ore 14:00 a SALUSSOLA – Piazza G. Garibaldi

-4 MAGGIO ore 14:00 a CANDELO- presso il Ricetto

La proposta di laboratorio sarà basata sull’outdoor education; i bambini con i genitori saranno coinvolti in sfide, indovinelli e prove da superare, con indizi, tappe da raggiungere e scoperta di qualche aneddoto sul territorio. Solo attraverso la collaborazione tra adulti e bambini sarà possibile raggiungere il tesoro finale. Sarà un'esperienza di gioco in cui "mettersi alla prova" insieme!

Ci sarà anche una piccola merenda finale e, per chi lo desidera, un approfondimento sulle attività che quotidianamente il Centro offre gratuitamente alle famiglie: sportello, consulenze individuali, incontri di gruppo denominati “conversazioni tra genitori” suddivise per fasce di età dei figli, mediazione famigliare e gruppi di parola.

Si ricorda che in caso di maltempo l'attività verrà svolta lo stesso al chiuso, presso locali messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali.

Per informazioni contattare 335.792.0454 - Cecilia e Mariangela.