Gaglianico piange la morte di Nicolò Crapa, aveva 101 anni

Lutto a Gaglianico per la morte di Nicolò Crapa, l'uomo più longevo del paese, mancato all'affetto dei suoi cari alla veneranda età di 101 anni.

"Una buona vita trascorsa tra lavoro, amicizie e affetti - spiegano dal Comune - L’amministrazione ha porto le più sentite condoglianze alla famiglia ricordandolo con affetto e stima; inoltre, non più tardi dell’anno scorso, eravamo stati accolti a casa sua per la consegna di una targa proprio per festeggiare il suo centesimo compleanno".

Stamattina, alle 10, avranno luogo i funerali nella chiesa parrocchiale di Gaglianico.