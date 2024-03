Amici dei sentieri biellesi: continuano le uscite per la manutenzione dei percorsi

Gli amici dei sentieri del biellese, come ogni anno, aprono la stagione per la manutenzione dei percorsi. Per il 2024 sono previste 5 uscite, fra Valle Cervo, Biella e Valle Oropa: “Nel 2023 buoni risultati e personale soddisfazione dei partecipanti – dichiarano gli organizzatori – Proseguono i tradizionali interventi, ma quest’anno, fra le altre attività, si aggiunge l’affissione delle targhette e segnalazioni per gli alpeggi”.

Le uscite prevedono interventi “leggeri”, utilizzando strumenti quali: cesoie, setaccio, tronca-rami, falcetto, zappetta, rastrello e simili.

Si ricorda che nuovi partecipanti e non, dovranno confermare la propria adesione, possibilmente partecipando con continuità.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

- 27 aprile BIELLA D9 Scardassi - rio Bolume - Gallinit – Burcina;

- 25 maggio VALLE CERVO E13 Driagno - Mazzaro – Cattoino;

- 15 giugno VALLE ELVO C31 - C31a ponte Cabrin - alpe Gnum - alpe Lace;

- 20 luglio VALLE OROPA D19a - D19 Oropa - Pian del Lotto - alpe Campo;

- 14 settembre VALLE CERVO E95 Casen - Veglio – alpe Fontane.

Targhe e frecce segnaletiche, in particolare degli alpeggi mancanti, danneggiate o sbiadite, potranno essere segnalate inviando una fotografia e la relativa località, alla seguente e-mail: brunello.maffeo@tiscali.it.