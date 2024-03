Valdilana, conclusi i lavori di demolizione: riaperta la strada verso la Romanina e Pettinengo

Dalle 12 di lunedì 25 marzo ha riaperto al traffico la strada comunale “ex SP 210” che collega Valle Mosso alla frazione Romanina e al comune di Pettinengo. Il ripristino dell'arteria è avvenuto al completamento dei lavori di demolizione del fabbricato situato in cascina Picco.

Il sindaco Mario Carli ha così dichiarato: "Abbiamo concluso con successo il primo step dell'intervento in tempi rapidi, ripristinando la viabilità essenziale per la nostra comunità. Procederemo ora con le fasi successive, come previsto dal piano di demolizione approvato dalla Giunta".