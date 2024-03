Regione Piemonte, via alla ricognizione dei danni della siccità 2023 - Foto archivio newsbiella.it

La Regione Piemonte ha avviato la ricognizione dei danni causati dalla eccezionale siccità del 2023.

I beneficiari di eventuali risarcimenti sono imprese agricole che abbiano subito danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale, e per un valore non inferiore al 30% della produzione lorda vendibile.

Il modulo per chiedere il risarcimento può essere reperito contattando il comune di riferimento, ed inviato allo stesso comune entro il prossimo 18 aprile.