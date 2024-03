Biella, da Pasquetta funicolare aperta tutti i giorni fino alle 22

Da lunedì 1° aprile, giorno di Pasquetta, la funicolare di Biella, oggi con orario , sarà aperta tutti i giorni fino alle 22.

“In Giunta - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - abbiamo approvato il preventivo fornitoci dalla ditta Dama per prolungare l’orario tutti i giorni dalle 18 alle 22. L’Assessore al Bilancio Silvio Tosi ha trovato le risorse necessarie per garantire il servizio di reperibilità in grado di effettuare un immediato intervento qualora si renda necessario”.

Il prolungamento dell’orario (possibile fino al limite massimo consentito dopo l’ultimo collaudo effettuato) proseguirà per tutta l’estate.