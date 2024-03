In Valle Cervo va in scena il campionato di tarocchi

Si è conclusa lunedì 25 marzo, a Piedicavallo l’edizione 2023/24 dell’8° Campionato di Tarocchi dell'Alta Valle del Cervo organizzato dalla Pro Loco di Riabella e Piedicavallo assieme alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Piedicavallo. Il torneo, iniziato nell’ottobre 2023 e durato senza soste per tutta la stagione invernale al ritmo di due lunedì sera al mese, ha visto undici coppie partecipanti provenienti da vari paesi della Valle.

Questo il verdetto: 1° Aldo Borghese e Monica Valz Gris (“i Rododendri”); 2° Claudio Peraldo Bracet e Armando Ribaldone (“i Camus”); 3° Piero Peraldo Morbe e Paola Zorio (“i 29 giugno”).

Oltre al ravvivare la tradizione del gioco di carte caratteristico della Bürsch, ancora molto in voga anche tra le nuove generazioni, il valore aggiunto del campionato è il suo essere “itinerante” con tre sedi ospitanti che si sono date intervallate durante la stagione: le Pro Loco di Riabella e Piedicavallo e la sede degli Alpini di Campiglia Cervo. Oltre a garantire delle piacevoli serate in compagnia nella lunga stagione fredda, l’iniziativa ha contribuito ad accrescere i legami tra le varie realtà della Valle. Una parte delle offerte raccolte nelle undici serate del campionato sarà devoluta alla Parrocchia di Campiglia Cervo per la raccolta fondi a favore della ristrutturazione della Cappella del Ritert, "luogo del cuore" per l'intera Alta Valle.