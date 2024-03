Risparmio energetico: i vantaggi del camino a gas

In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale sta diventando un valore sempre più fondamentale, imponendo requisiti sempre più stringenti e severi in qualsiasi ambito, anche il riscaldamento domestico rappresenta un tema molto delicato.

Tra le soluzioni che si stanno facendo maggiormente apprezzare troviamo quella dei camini a gas, che portano in dote un gran numero di vantaggi. Ad esempio, tante persone hanno in casa un vecchio camino a legna che vorrebbe rinnovare? Ebbene, un inserto a gas rappresenta un’ottima soluzione per effettuare tale trasformazione senza dover prevedere alcun intervento di muratura.

Che cos’è il camino a gas

I camini a gas funzionano mediante l’attività di combustione del metano oppure del GPL. Se fino a un po’ di tempo fa, i vari modelli di camino a gas erano in grado di garantire l’erogazione di una fiamma molto somigliante rispetto a quella di un classico fornello, al giorno d’oggi le cose sono cambiate. Infatti, l’evoluzione tecnologica offre la possibilità di raggiungere una fiamma che assomiglia decisamente a quella che viene prodotta da un classico camino, grazie a una maggiore potenza del bruciatore.

In confronto ad altri modelli, come nel caso dei biocamini e dei caminetti elettrici, il camino a gas è dotato di una specifica canna fumaria, che possa provvedere all’espulsione dei residui che si creano nel corso del processo di combustione del gas, attivato dal bruciatore. Di solito, la canna fumaria si caratterizza per essere coassiale, ovvero si può paragonare a una struttura che prevede la presenza di una sorta di doppia canna fumaria. Queste due canne fumarie hanno funzioni molto diverse: se la prima funge da aspiratore dell’aria, convogliandola nella camera di combustione, la seconda canna fumaria presente all’interno del camino procede invece ad espellere i residui.

Il funzionamento di un camino a gas può essere garantito tranquillamente sia con il metano con allaccio diretto all’impianto oppure si può optare anche per una soluzione che funziona con il GPL, con allaccio invece alla bombola. I camini a gas metano si differenziano da una stufa a pellet o da altre soluzioni riscaldanti, anche sotto l’aspetto stilistico, visto che presentano un design tipicamente all’avanguardia, grazie a un alto livello di versatilità, in grado di integrarsi sempre meglio con gli stili attuali d’arredamento casalinghi.

Perché un camino a gas può permettere di risparmiare

Uno degli aspetti più peculiari e vantaggiosi dei camini a gas in confronto ad altre soluzioni di riscaldamento è rappresentato dal fatto che necessitano di una manutenzione veramente ridotta all’osso. Un netto punto di forza rispetto a quanto avviene con i camini a legna, che invece necessitano di una maggiore e più frequente pulizia della cenere, ma anche l’eliminazione di tutte le varie scorie.

Discorso diverso per i camini a gas che, al contrario, non producono alcun residuo. Inoltre, la manutenzione si può svolgere in maniera del tutto rapida e anche molto facile, visto che non c’è alcuna necessità di spazzare piuttosto che di effettuare la pulizia del focolare. I camini a gas, di conseguenza, si possono sempre conservare con un aspetto decisamente lineare, ben pulito e affascinante, senza che questa attività di manutenzione richieda chissà quale impegno.

Un altro aspetto decisamente positivo dei camini a gas è legato alla praticità relativa al loro utilizzo. Il fatto di poter trovare molto facilmente combustibile è senz’altro un vantaggio di non poco conto. Ad esempio, non serve a nulla pensare a fare chissà quale scorta di legna oppure avere durante le serate della stagione invernale. I camini a gas a metano sono in grado di garantire un alto livello di comodità, visto che il fuoco può essere acceso in qualsiasi momento, senza attendere che il legno finisca di accendersi o di bruciarsi del tutto. Non solo, dato che regolare il camino a gas è molto più semplice, dal momento che si può utilizzare un praticissimo telecomando, ma nei modelli più all’avanguardia anche mediante uno smartphone. In questo modo, si può realizzare un’atmosfera molto bella, senza nemmeno spostarsi dal divano del proprio salotto.

La sicurezza dei camini a gas

È sbagliato parlare di camini a gas come di sistemi pericolosi. Si tratta di un aspetto per cui vale l’esatto contrario, a patto ovviamente che la procedura di installazione sia stata effettuata in maniera corretta. Se i parametri richiesti dall’installazione vengono rispettati e se ci si affida a una delle tante aziende produttrici di camini a gas esperte e competenti in materia, allora non ci sono dubbi: il camino a gas rappresenta un sistema molto sicuro.

I motivi per cui i camini a gas si possono considerare assolutamente sicuri sono diversi. Prima di tutto per via del fatto che, in caso di spegnimento piuttosto qualora dovesse insorgere un cattivo funzionamento dello stesso, questi sistemi sono dotati di un apposito sensore, che va a bloccare immediatamente e in automatico l’erogazione del gas. In tutti quei modelli che vengono denominati “a camera aperta”, c’è una specifica protezione, la valvola di sicurezza, che permette di indicare lo spegnimento della fiamma, ovvero la termocoppia, ma è presente pure un altro sistema, che serve proprio a bloccare l’erogazione del gas anche nel caso in cui l’ossigeno presente nell’aria dovesse ridursi.

Si tratta, in generale, di sistemi che rispettano tutti i requisiti previsti dalle normative europee del settore, ma anche da apposite entità come l’Agenzia per la sicurezza del gas. Non solo, visto che si consiglia di optare sempre per modelli che sono marchiati CE. Il bruciatore si può adeguare tranquillamente sia per l’alimentazione a gas metano che per quella con GPL. Non dobbiamo dimenticare anche come i camini a gas permettano di risparmiare e non poco rispetto a tante altre soluzioni. La possibilità di impostare e di scegliere con grande precisione l’andamento della combustione, così come il quantitativo di calore che viene erogato, consente di abbattere il consumo di carburante, che si può gestire anche tramite smartphone o mediante un apposito telecomando.

Cosa aspettarsi dall’acquisto di un camino a gas

Come abbiamo visto in precedenza, ci sono tanti vantaggi e aspetti certamente positivi legati alla scelta di un camino a gas. Detto questo, il consiglio, prima di procedere con l’acquisto, è quello di valutare con attenzione la presenza, nella città in cui si risiede, di una fornitura di gas naturale oppure di gas propano. Ovviamente è fondamentale anche verificare l’allaccio alla rete: si tratta di un aspetto che fa la differenza, dal momento che consente di abbattere le spese legate al combustibile. In casa, invece, si consiglia sempre di valutare la presenza sia di aperture che di zone piuttosto arieggiate, in maniera tale che i locali possano godere di un’ottima ventilazione. Ricordiamo come il locale dove viene installato il camino a gas deve godere sempre di un ottimo livello di ossigenazione dell’aria.

Se state riflettendo sull’acquisto di un camino a gas, potrebbe senz’altro tornare utile dare un’occhiata al sito E-commerce Barzotti.it, dove c’è una notevole proposta di modelli di camini a gas, caratterizzati da un aspetto in comune, ovvero un elevato livello di qualità.