A Tollegno si voterà nell'edificio delle ex scuole medie

A Tollegno i seggi per le elezioni di giugno saranno montati alla scuola media, e non più alla scuola elementare come è sempre stato fatto negli ultimi anni.

La circolare della Prefettura di Biella del 28/10/2020 era chiara: si chiedeva di individuare immobili alternativi agli edifici scolastici, al fine di non aggravare l’ordinaria programmazione delle attività didattiche e le successive sollecitazioni in merito. E per questo motivo, il Comune di Tollegno suddiviso in 3 sezioni elettorali fino a oggi tutte ubicate presso il piano terra della locale Scuola Elementare in Via Garibaldi n.9, ha deciso di fare dei cambiamenti.

Visto che a partire dall’anno scolastico 2023-2024 nello stesso stabile delle elementari sono state spostate anche le classi della Scuola Media il cui edificio a questo punto è rimasto vuoto, il Comune a seguito di un sopralluogo che ha dato il via libera alla proposta, ha deciso di montare i seggi nell'immobile delle ex scuole medie, in Via Garibaldi n.6, privo totalmente di barriere architettoniche, nonché posto in posizione centrale rispetto alla geografia comunale.