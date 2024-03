Fondo Edo Tempia, ancora due giornate con la prevenzione per i soci di Fap e Acli circolo Toniolo

Il successo del primo esperimento, con il “tutto esaurito” per le visite senologiche, ha portato a fare il bis: socie e soci di Fap e Acli circolo Toniolo avranno a disposizione altre due giornate per avvicinarsi alla prevenzione dei tumori. Gli appuntamenti saranno giovedì 4 aprile per le donne, con un secondo appuntamento dedicato ai controlli al seno, e giovedì 18 aprile per gli uomini, per una mattina dedicata ai prelievi di sangue per il test del PSA, la proteina sentinella per i problemi alla prostata.

In entrambi i casi i consulti saranno gratuiti e riservati a socie e soci che abbiano compiuto i cinquant’anni di età del circolo Toniolo, associazione cristiana dei lavoratori, e agli iscritti alla Fap, il segmento dedicato a chi è in pensione. Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo e chirurgo senologo, accoglierà le donne nel primo dei due appuntamenti: le visite saranno dalle 10 alle 14 negli ambulatori del Fondo Edo Tempia di via Malta 3 a Biella.

La sede è la medesima per i prelievi di sangue per la prostata, dalle 8 alle 10. Non è necessario presentarsi digiuni. È invece necessario prenotare chiamando il numero 393.1650202 tra le 9 e le 17 dei giorni feriali. Per chi non fa parte di Acli e Fap, gli ambulatori di prevenzione del Fondo Edo Tempia sono a disposizione tutto l’anno. Per prenotare una visita o un test oppure per chiedere informazioni è sufficiente telefonare allo 015.351830 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 o entrare nell’area “prenota una visita” del sito web www.fondazionetempia.org.